Политика

В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Ведомости

Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».

«На видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету», — прокомментировал в микроблоге Триберт. Он также отметил, что на видео указанная дата соответствует произошедшему событию: 18 Dаy 1398 согласно иранскому календарю является 8 января 2020 г.

Ранее власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

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