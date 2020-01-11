В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету

Ранее власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.