В сети появилось видео пуска в Иране ракеты по украинскому самолету
Журналист американской газеты The New York Times Кристиан Триберт опубликовал в Twitter видеозапись, на которой предположительно запечатлен пуск системой ПВО Ирана ракеты по самолету Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины».
«На видеозаписи видно, что иранская система противовоздушной обороны к северо-востоку от Парандий запускает ракету», — прокомментировал в микроблоге Триберт. Он также отметил, что на видео указанная дата соответствует произошедшему событию: 18 Dаy 1398 согласно иранскому календарю является 8 января 2020 г.
NEW: This CCTV footage appears to show an Iranian air defense system, northeast of Parand, firing a missile. I've geolocated it right under the approx. location where we think the missile hit the jet. Date is correct (18 Dey 1398) but time is off (7:48), maybe due to settings. pic.twitter.com/cuoadeEG1y— Christiaan Triebert (@trbrtc) January 11, 2020
Ранее власти Ирана признали, что украинский самолет был сбит 8 января системой ПВО страны по ошибке. Пассажирский лайнер вылетел рано утром из Тегерана в Киев. Самолет потерпел крушение через несколько минут после взлета. Он успел набрать высоту 2400 м, после чего исчез с радаров диспетчеров аэропорта. По данным вооруженных сил Ирана, лайнер пролетал вблизи военного объекта и был принят за вражеский объект. Из-за этого по нему была выпущена ракета. Жертвами авиакатастрофы стали 167 пассажиров и 9 членов экипажа.