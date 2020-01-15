Памфилова оценила вероятность проведения референдума по Конституции

По ее словам, это будет обсуждение, для которого референдум, скорее всего, не потребуется. «Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос», — сказала Памфилова.