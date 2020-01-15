Памфилова оценила вероятность проведения референдума по Конституции
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает маловероятным, что для утверждения предложенных президентом России Владимиром Путиным поправок в Конституцию потребуется проведение референдума, сообщает «Интерфакс».
По ее словам, это будет обсуждение, для которого референдум, скорее всего, не потребуется. «Исходя из того, что сказал президент, я не думаю, что дело дойдет до референдума. Есть и другие формы обсуждения. Но нужно более предметно и внимательно посмотреть на этот вопрос», — сказала Памфилова.
О необходимости внесения изменений в Конституцию Путин заявил в ходе послания Федеральному собранию. Его предложения предусматривают кардинальное изменение системы государственной власти: полномочия президента будут урезаны, а Федерального собрания и Госсовета – расширены. Поправки будут вынесены на всеобщее голосование.