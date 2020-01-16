СМИ назвали дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Предложения Путина предусматривают кардинальное изменение системы государственной власти: полномочия президента будут урезаны, а Федерального собрания и Госсовета – расширены. Поправки будут вынесены на всеобщее голосование, обещал президент. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет не о референдуме, а именно о голосовании. Президент говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции, поэтому речь не может идти о референдуме, уточнил Песков. Для определения сроков и порядка проведения голосования по поправкам президент подпишет отдельный указ.