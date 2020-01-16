СМИ назвали дату проведения всероссийского голосования по поправкам в Конституцию
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию России, которые 15 января предложил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию, проведут до 1 мая 2020 г., заявил ТАСС источник в Совете Федерации. «Голосование пройдет в один из выходных дней», – уточнил он, добавив, что сейчас разрабатывается порядок проведения голосования. По его словам, Совет Федерации на заседании 21 января утвердит план реализации положений послания президента Федеральному собранию.
По информации источника «РИА Новости» в Совете Федерации, поправки в Конституцию будут приняты уже в этом году. Собеседник ТАСС уточняет, что законопроекты по поправкам предположительно будут внесены на рассмотрение в Госдуму в феврале-марте 2020 г.
Предложения Путина предусматривают кардинальное изменение системы государственной власти: полномочия президента будут урезаны, а Федерального собрания и Госсовета – расширены. Поправки будут вынесены на всеобщее голосование, обещал президент. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что речь идет не о референдуме, а именно о голосовании. Президент говорил о субстанциях, которые не касаются основополагающих статей Конституции, поэтому речь не может идти о референдуме, уточнил Песков. Для определения сроков и порядка проведения голосования по поправкам президент подпишет отдельный указ.