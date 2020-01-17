ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания
Рейтинг одобрения деятельности президента Владимира Путина после послания Федеральному собранию повысился, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление гендиректора ВЦИОМа Валерия Федорова. По его словам, речь идет о данных за один день — 16 января.
«Данные за 16 января: 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%», — сказал Федоров на пресс-конференции, посвященной исследованию ВЦИОМ о результатах послания президента. Федоров уточнил, что доля негативно оценивающих работу Путина снизилась с 27% до 24%.
Согласно данным опроса, 49% респондентов назвали послание президента убедительным, в обратном уверены 8% опрошенных. При этом около 60% участников опроса назвали выступление Путина интересным, 8% респондентов придерживаются противоположного мнения. «30% сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% — скорее положительное», — сказал Федоров. По его словам, 14% опрошенных заявили об обратном.
Опрос был проведен среди 1600 респондентов старше 18 лет.
Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. Он предложил внести пакет поправок в Конституцию России. Речь идет о таких радикальных изменениях, как расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В день выступления президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений по поправкам. В нее включены 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры.