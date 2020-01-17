ВЦИОМ зафиксировал повышение рейтинга Путина после послания

Путин выступил с посланием Федеральному собранию 15 января. Он предложил внести пакет поправок в Конституцию России. Речь идет о таких радикальных изменениях, как расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и местных органов самоуправления. В день выступления президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений по поправкам. В нее включены 75 человек – сенаторы, депутаты, ученые, общественные деятели, представители бизнеса и культуры.