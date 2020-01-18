Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми
Президент Владимир Путин во время беседы с ветеранами Великой Отечественной войны в Санкт-Петербурге назвал моральными уродами тех, кто выступает против поддержки семей с детьми (его слова приводит «Интерфакс»).
Путин 18 января прибыл в Петербург для участия в мероприятиях, посвященных 77-й годовщине прорыва блокады Ленинграда. На встрече с ветеранами один их них обратился к президенту с вопросом об искажении информации в СМИ.
Путин ответил на это поговоркой. «Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок», — сказал президент. После этого он рассказал о том, что после его послания Федеральному собранию, часть которого была посвящена социальным проблемам и низкой рождаемости, стало распространяться мнение о том, что государству не нужно поддерживать семьи с детьми в таком объеме.
«Это удивительно просто. Но это есть. Надо показать, что это за люди. Какие-то моральные уроды», — заявил Путин, добавив, что пускай говорят, «дурь каждого видна будет».
В послании Федеральному собранию 15 января Путин пообещал помощь населению: пособие для бедных семей с детьми, расширение программы материнского капитала и компенсацию расходов регионов на инвестиционную льготу для бизнеса. Это обойдется в 2020 г. в 300 млрд руб., а с 2022 г. — в 600 млрд, посчитало Минэкономразвития. Оценка и.о. первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова выше — в 2020 г. потребуется дополнительно 400-450 млрд руб.