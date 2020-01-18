Путин назвал моральными уродами противников поддержки семей с детьми

Путин ответил на это поговоркой. «Как у нас в народе говорят, на каждый роток не накинешь платок», — сказал президент. После этого он рассказал о том, что после его послания Федеральному собранию, часть которого была посвящена социальным проблемам и низкой рождаемости, стало распространяться мнение о том, что государству не нужно поддерживать семьи с детьми в таком объеме.