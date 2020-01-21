The Guardian выяснила имя действующего главаря террористической ИГ

Новый главарь ИГ известен под псевдонимом Хаджи Абдулла и характеризуется спецслужбами как «закаленный ветеран, преданный организации». В 2004 году аль-Салби познакомился с аль-Багдади во время пребывания в тюрьме на юге Ирака. Аль-Сальби родился в Ираке в туркменской семье. Его брат Адель Салби живет в Турции и известен как представитель партии под названием Туркменский Иракский фронт.