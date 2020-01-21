The Guardian выяснила имя действующего главаря террористической ИГ
Террористическую организацию «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) возглавил Амир Мухаммед Абдул Рахман аль-Мавли аль-Салби. Он считается одним из ее основателей, сообщила The Guardian со ссылкой на двух представителей спецслужб.
После ликвидации главаря террористов Абу Бакра аль-Багдади в октябре 2019 г., его заменой называли Абу Ибрагима аль-Хашими аль-Кураиши. Но его не признали в этом качестве в организации, а организацию сразу после смерти возглавил аль-Салби, пишет газета.
Новый главарь ИГ известен под псевдонимом Хаджи Абдулла и характеризуется спецслужбами как «закаленный ветеран, преданный организации». В 2004 году аль-Салби познакомился с аль-Багдади во время пребывания в тюрьме на юге Ирака. Аль-Сальби родился в Ираке в туркменской семье. Его брат Адель Салби живет в Турции и известен как представитель партии под названием Туркменский Иракский фронт.
Аль-Багдади, которого заменил аль-Салби, руководил ИГ с момента появления террористической организации в 2014 г. 27 октября 2019 г. президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации главаря ИГ. Трамп поблагодарил Россию, Турцию, Сирию и Ирак за помощь в его уничтожении. Террорист взорвал себя с помощью пояса смертника.