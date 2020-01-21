The Telegraf узнала об отъезде принца Гарри к семье в Канаду
Принц Гарри вылетел в Канаду к жене Меган Маркл и сыну Арчи в понедельник, 20 января. Он покинул Великобританию после посещения саммита африканских стран. Об этом сообщает The Telegraph.
Перед отлетом из аэропорта «Хитроу» принц посетил саммит лидеров 21 африканской страны в Лондоне. На нем принц провел ряд встреч, в том числе с организатором саммита британским премьером Борисом Джонсоном.
Принц Гарри, занимающий шестое место в очереди престолонаследия, и Меган Маркл 8 января объявили, что намерены отказаться от исполнения обязанностей в качестве старших членов королевской семьи и начать зарабатывать самостоятельно. Меган после этого заявления покинула Великобританию и уехала к своей семье в Канаду с восьмимесячным сыном Арчи.
18 января Букингемский дворец объявил, что пара согласно договоренностям с королевской семьей перестанет исполнять королевские обязанности и лишится титулов «королевское высочество». Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3,1 млн), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства. При этом за ними сохранятся титулы герцога и герцогини Сассекских. Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.