The Telegraf узнала об отъезде принца Гарри к семье в Канаду

18 января Букингемский дворец объявил, что пара согласно договоренностям с королевской семьей перестанет исполнять королевские обязанности и лишится титулов «королевское высочество». Супруги вернут 2,4 млн фунтов стерлингов (около $3,1 млн), потраченных из средств налогоплательщиков на ремонт их особняка, и откажутся в дальнейшем от финансовой поддержки государства. При этом за ними сохранятся титулы герцога и герцогини Сассекских. Изменения в официальном статусе принца и его жены вступят в силу весной этого года.