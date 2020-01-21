Политика

Заместитель Собянина стал вице-премьером

Ведомости

Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин вошел в состав нового правительства России, сформированного Михаилом Мишустиным. Хуснуллин назначен вице-премьером.

Хуснуллину 53 года, он уроженец Казани. С 2010 г. он занимал пост заместителя мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства. До этого был министром строительства в Татарстане.

Именно при Хуснуллине запустили Московское центральное кольцо, две ветки Московских центральных диаметров и программу реновации.

Ранее по теме: Марат Хуснуллин: «Строить высотные дома городу невыгодно»

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Хотите скрыть партнерские блоки?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь.