Заместитель Собянина стал вице-премьером
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин вошел в состав нового правительства России, сформированного Михаилом Мишустиным. Хуснуллин назначен вице-премьером.
Хуснуллину 53 года, он уроженец Казани. С 2010 г. он занимал пост заместителя мэра Москвы Сергея Собянина по вопросам градостроительной политики и строительства. До этого был министром строительства в Татарстане.
Именно при Хуснуллине запустили Московское центральное кольцо, две ветки Московских центральных диаметров и программу реновации.