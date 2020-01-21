Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы
Бывший премьер Дмитрий Медведев поздравил новый состав правительства с началом работы и поблагодарил коллег, с которыми работал. Об этом он написал в своем аккаунте «В контакте».
Медведев пожелал всем членам правительства «эффективного решения важнейших задач, которые сейчас стоят перед нашей страной». Он выразил благодарность «за профессиональную работу в весьма непростых условиях» коллегам по предыдущему составу кабинета министров.
Президент России Владимир Путин 21 января утвердил состав нового правительства под руководством Михаила Мишустина. Всего у премьера будет девять заместителей, в том числе один первый – им станет Андрей Белоусов, который с 2013 г. был помощником Путина по экономике.
Новыми вице-премьерами станут бывшие замруководителя ФНС Дмитрий Григоренко и Алексей Оверчук, экс-руководитель Росреестра Виктория Абрамченко, бывший вице-мэр Москвы Марат Хуснуллин, а также экс-гендиректор «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко. Татьяна Голикова, Юрий Борисов и Юрий Трутнев сохранят свои посты заместителей премьера. В новом правительстве также останутся 12 министров из правительства Дмитрия Медведева. Путин на встрече с новым кабинетом министров отметил качество работы предыдущего состава правительства, которое, по его словам, создало базу для дальнейшего развития страны.