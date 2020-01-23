Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий

В июле 2019 г. вице-премьер Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия «живут впроголодь», обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 млрд руб. долгов российскому ОПК. В декабре он заявлял РБК, что «объем «токсичных» долгов, по подсчету Минпромторга, — около 750 млрд руб». «Из них больше половины этой суммы падает на убыточные предприятия. Их надо списывать», — сказал Борисов, уточнив, что речь идет о сумме «где-то около 400–450 млрд руб.».