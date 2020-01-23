Костин рассказал о закрытом указе президента по долгам оборонных предприятий
Вопрос со списанием долгов предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) решен, сообщил в интервью телеканалу «Россия-24» глава ВТБ Андрей Костин. По его словам, предусматривается в том числе активное участие бюджета и льготная реструктуризация кредитов со стороны ведущих российских банков. «В конце прошлого года было совещание президента со всеми заинтересованными участниками. Принят указ президента, правда, он носит закрытый характер», — добавил Костин.
В июле 2019 г. вице-премьер Юрий Борисов заявил о необходимости снизить долговую нагрузку предприятий ОПК, кредитный портфель которых превышает 2 триллиона рублей. Борисов тогда подчеркнул, что промышленные предприятия «живут впроголодь», обслуживая финансовые институты, и уже не в состоянии выплатить кредиты. Тогда он предложил списать 600-700 млрд руб. долгов российскому ОПК. В декабре он заявлял РБК, что «объем «токсичных» долгов, по подсчету Минпромторга, — около 750 млрд руб». «Из них больше половины этой суммы падает на убыточные предприятия. Их надо списывать», — сказал Борисов, уточнив, что речь идет о сумме «где-то около 400–450 млрд руб.».
Указ президента был подписан в первой половине января, подтвердили «Ведомостям» человек, близкий к администрации президента и два менеджера предприятий оборонной промышленности. Один из собеседников уточнил, что примерно 450 млрд руб. предполагается списать, а по оставшимся долгам правительство будет субсидировать процентную ставку, чтобы предприятие могло погасить основное тело долга в течение 10-15 лет.
В аппарате вице-премьера Борисова от комментариев воздержались.