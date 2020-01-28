Куратор интернета в Кремле Гореславский может перейти на другую работу
Заместитель руководителя управления по общественным проектам администрации президента, куратор интернета в Кремле Алексей Гореславский может перейти на другую работу, пишет The Bell со ссылкой на два источника в администрации президента. Эту информацию «Ведомостям» подтвердил федеральный чиновник. По словам самого Гореславского, он продолжает работать и никаких распоряжений о его уходе не было.
Гореславский возглавит новую некоммерческую организацию, которая займется таргетированием политической информации в интернете, говорит один из источников The Bell. По данным другого источника издания, чиновник «продолжит работу с системой инцидент-менеджмента, отслеживающей реакцию региональных властей на жалобы населения, которую Гореславский курирует в администрации президента. Кроме того, организация займется «доведением актуальной информации до населения с учетом их потребностей», рассказал источник. После ухода Гореславского временно исполнять его обязанности будет референт управления по общественным проектам Владимир Костеев.
В 2005–2007 гг. Гореславский возглавлял интернет-газету «Взгляд», в 2007–2010 гг. был директором службы интернет-проектов информагентства «Интерфакс». В 2014 г. стал главным редактором «Ленты.ру», в 2016 г. занял должность исполнительного директора в Rambler & Cо. В начале 2018 г. перешел в администрацию президента.