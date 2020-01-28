Куратор интернета в Кремле Гореславский может перейти на другую работу

Гореславский возглавит новую некоммерческую организацию, которая займется таргетированием политической информации в интернете, говорит один из источников The Bell. По данным другого источника издания, чиновник «продолжит работу с системой инцидент-менеджмента, отслеживающей реакцию региональных властей на жалобы населения, которую Гореславский курирует в администрации президента. Кроме того, организация займется «доведением актуальной информации до населения с учетом их потребностей», рассказал источник. После ухода Гореславского временно исполнять его обязанности будет референт управления по общественным проектам Владимир Костеев.