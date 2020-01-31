В Москве задержали высокопоставленного полицейского и бывшего сотрудника ФСБ
Следственный комитет возбудил уголовное дело против высокопоставленного сотрудника центрального аппарата МВД и его соучастника по подозрению в получении взятки. «В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)», – отмечает ведомство. Подозреваемые задержаны.
По версии следствия, сотрудник МВД получил через подельника взятку в размере $300 000 (около 19 млн руб.). «Незаконное вознаграждение предназначалось за непривлечение жителя столицы к уголовной ответственности», – уточняется в сообщении.
Источник в правоохранительных органах рассказал «Ведомостям», что речь идет о сотруднике Главного управления уголовного розыска МВД Евгении Кузине и бывшем сотруднике центрального аппарата ФСБ Игоре Фролове. Они вымогали взятку у гражданина, обещая взамен не преследовать его по статье 210.1 УК (занятие руководящего положения в преступной иерархии), уточнил источник.
Пресненский суд Москвы арестовал Кузина до 29 марта, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда. Ему грозит до 15 лет лишения свободы со штрафом, который превышает сумму взятки в 70 раз. Суд также арестовал Фролова, уточняет агентство.