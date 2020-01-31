В Москве задержали высокопоставленного полицейского и бывшего сотрудника ФСБ

Следственный комитет возбудил уголовное дело против высокопоставленного сотрудника центрального аппарата МВД и его соучастника по подозрению в получении взятки. «В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений по ч. 4 ст. 291.1 УК (посредничество во взяточничестве) и ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)», – отмечает ведомство. Подозреваемые задержаны.