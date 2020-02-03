Минобороны объяснило попадание турецких войск под обстрел в Идлибе

Атака турецких войск стала ответом на убийство пяти военнослужащих Турции в Идлибе. Перед визитом в Украину Эрдоган заявил, что «решение блокировать [турецкие войска] не подлежит обсуждению» (цитата по New York Times). По заявлению президента, Турция нейтрализовала от 30 до 35 сирийских военных. В ответ сирийское информационное агентство SANA утверждает, что сведений о погибших или пострадавших нет, передает BBC. Центр примирения не зафиксировал ударов по позициям сирийских войск.