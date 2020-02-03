Минобороны объяснило попадание турецких войск под обстрел в Идлибе
Турция не уведомляла Россию о готовящихся маневрах в Идлибе, сообщает Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Российский центр при Минобороны сделал заявление после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о попадании турецких войск под обстрел сирийских правительственных войск. Эрдоган заявил, что перед выдвижением турецкой армии в Идлиб сообщил российским военным, что им «нужно стоять в стороне» передает Reuters.
Атака турецких войск стала ответом на убийство пяти военнослужащих Турции в Идлибе. Перед визитом в Украину Эрдоган заявил, что «решение блокировать [турецкие войска] не подлежит обсуждению» (цитата по New York Times). По заявлению президента, Турция нейтрализовала от 30 до 35 сирийских военных. В ответ сирийское информационное агентство SANA утверждает, что сведений о погибших или пострадавших нет, передает BBC. Центр примирения не зафиксировал ударов по позициям сирийских войск.
Президенты России и Турции не обсуждали возможность встречи по сирийскому вопросу, заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков. При этом он отметил, что разговор на высшем уровне в случае необходимости «может быть согласован в самые сжатые сроки».
Провинция Идлиб находится под контролем боевиков «Джебхат ан-Нусры» (группировки, запрещенной в России). В 2017 году Турция и России подписали соглашение по деэскалации конфликта и договорились о совместном патрулировании провинции. В январе Эрдоган объявил о нарушении договоренностей со стороны России. Заявление президента Турции было сделано на фоне озабоченности США наступлениями России, Ирана и Сирии на Идлиб.