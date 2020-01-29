Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии

По словам еще одного человека, близкого к Минобороны России, режим прекращения огня в Идлибе, формально вступивший в силу 12 января, крайне нестабилен. Только с начала января боевики обстреливали позиции сирийской армии свыше 1200 раз, из-за чего правительственные силы были вынуждены открывать ответный огонь и проводить наступательные операции, в том числе и достаточно масштабные – как было в случае с Маарат ан-Нуманом, говорит он. Лавров заявлял ранее, что российские силы «всячески воздействует на сирийское руководство», чтобы оно отвечало на эти провокации соразмерно, «с полным учетом требований международного гуманитарного права и нужд населения». Турецкие военные, в свою очередь, не особо активны в переговорах с оппозиционными группировками в Идлибе, считает дипломатический источник «Ведомостей»: Анкара имеет прямые рычаги давления на антиасадовские формирования, но исходя из своих политических интересов не спешит их применять. Такое положение дел не устраивает российскую сторону, но сдвинуть ситуацию возможно только путем контакта президентов Владимира Путина и Эрдогана, считает собеседник: вероятно, в ближайшее время у них состоится телефонный разговор, главной темой которого и станет ситуация в Сирии.