Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии, сообщило в среду турецкое издание Sabah. По словам Эрдогана, у Анкары заканчивается терпение из-за непрекращающихся ударов сирийских правительственных сил в провинции Идлиб. «Россия будет действовать или с режимом (президента Сирии Башара Асада. – «Ведомости»), или с Турцией. Россия говорит нам, что они борются с террористами. <...> На самом деле эти люди бежали от насилия режима Асада», – сказал Эрдоган. Это заявление президент Турции сделал через сутки после того, как госсекретарь США Майк Помпео сказал о «глубокой озабоченности» Вашингтона в связи с наступлением России, Ирана, Сирии и ливанской «Хезболлы» на Идлиб и западную часть Алеппо. Он утверждает, что действия этих стран мешают установлению режима прекращения огня на севере Сирии. Представитель Минобороны России Игорь Конашенков назвал заявление Помпео лицемерным, заявив, что сирийские войска только уничтожили или захватили в ходе обороны и контрнаступления против боевиков «Джебхат ан-Нусры», являющейся сирийским филиалом «Аль-Каиды» (обе группировки запрещены в России), восемь танков, более 15 боевых машин пехоты, 49 пикапов с крупнокалиберным вооружением и десятки артиллерийских орудий разных калибров.
Обвинения турецких и американских властей совпали со взятием во вторник сирийскими правительственными войсками под контроль города Маарат ан-Нумана, расположенного в провинции Идлиб. Правительственные войска приступили к его разминированию. Идлиб в целом является самой проблемной зоной в Сирии. Последние годы Россия пытается добиться от Турции размежевания террористических группировок от так называемой патриотической оппозиции. Но, как признавался 28 января глава МИД России Сергей Лавров, «террористы продолжают по этим гуманитарным коридорам наносить удары, препятствуя выходу мирных жителей, пытаясь их сохранить в качестве живого щита». Но, по словам источника, близкого к Минобороны России, взятие города Маарат ан-Нумана означает, что от боевиков в скором времени может быть очищена вся критически важная дорога Хама-Алеппо и тогда, возможно, в боевых действиях в Идлибе наступит пауза.
По словам еще одного человека, близкого к Минобороны России, режим прекращения огня в Идлибе, формально вступивший в силу 12 января, крайне нестабилен. Только с начала января боевики обстреливали позиции сирийской армии свыше 1200 раз, из-за чего правительственные силы были вынуждены открывать ответный огонь и проводить наступательные операции, в том числе и достаточно масштабные – как было в случае с Маарат ан-Нуманом, говорит он. Лавров заявлял ранее, что российские силы «всячески воздействует на сирийское руководство», чтобы оно отвечало на эти провокации соразмерно, «с полным учетом требований международного гуманитарного права и нужд населения». Турецкие военные, в свою очередь, не особо активны в переговорах с оппозиционными группировками в Идлибе, считает дипломатический источник «Ведомостей»: Анкара имеет прямые рычаги давления на антиасадовские формирования, но исходя из своих политических интересов не спешит их применять. Такое положение дел не устраивает российскую сторону, но сдвинуть ситуацию возможно только путем контакта президентов Владимира Путина и Эрдогана, считает собеседник: вероятно, в ближайшее время у них состоится телефонный разговор, главной темой которого и станет ситуация в Сирии.