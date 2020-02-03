Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Необходимость переноса ежегодно проводимого форума в распоряжении объясняется предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Предложения о новых сроках проведения форума представит в правительство его оргкомитет. С предложением отменить в этом году форум к премьеру в понедельник, 3 февраля обратились его заместители Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. По словам Чернышенко, из 4000 зарегистрированных участников около 500 – иностранцы, из которых половина приходится на страны, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.