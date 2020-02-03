Мишустин поручил перенести инвестфорум в Сочи из-за коронавируса
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил перенести Российский инвестиционный форум в Сочи, который планировался на 12-14 февраля. Об этом говорится в подписанном им распоряжении, опубликованном на сайте правительства.
Необходимость переноса ежегодно проводимого форума в распоряжении объясняется предупреждением распространения коронавирусной инфекции. Предложения о новых сроках проведения форума представит в правительство его оргкомитет. С предложением отменить в этом году форум к премьеру в понедельник, 3 февраля обратились его заместители Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко. По словам Чернышенко, из 4000 зарегистрированных участников около 500 – иностранцы, из которых половина приходится на страны, в которых официально зарегистрированы случаи заражения коронавирусом.
Мишустин поручил Чернышенко и министру финансов Антону Силуанову обсудить вопрос компенсации расходов, понесенных организаторами форума. Инвестиционный форум в Сочи проходит с 2002 г. Организатором форума является «Росконгресс», а среди спонсоров – ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, «Газпром», «Россети» и «Аэрофлот».
Власти Китая в конце декабря объявили о вспышке пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, в китайском городе Ухане. Случаи заболевания коронавирусом зафиксированы более чем в 20 странах. 31 января вице-премьер Татьяна Голикова сообщила о первых заболевших коронавирусом в России. Вирус был обнаружен у двух граждан Китая, прибывших в Забайкалье и Тюменскую область.