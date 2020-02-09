Швейцарцы одобрили введение уголовного наказания за дискриминацию гомосексуалов

Сейчас в Швейцарии существует уголовное наказание за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности. Теперь эта так называемая «антирасистская уголовная норма» будет дополнена запретом на дискриминацию людей по их сексуальной ориентации.