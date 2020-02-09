Швейцарцы одобрили введение уголовного наказания за дискриминацию гомосексуалов
В Швейцарии завершился референдум, на котором рассматривалось предложение сделать дискриминацию по признаку сексуальной ориентации уголовно наказуемым правонарушением. Согласно предварительным подсчетам, граждане поддержали эту инициативу, сообщает Swissinfo. «За» проголосовали 63% избирателей (1,1 млн человек), против высказались 37% (673 000).
Как и ожидалось, наибольшую поддержку предложение получило в городских регионах, отмечает портал. В сельской местности оно набрало гораздо меньше голосов в свою пользу.
Сейчас в Швейцарии существует уголовное наказание за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности. Теперь эта так называемая «антирасистская уголовная норма» будет дополнена запретом на дискриминацию людей по их сексуальной ориентации.
Какое наказание может грозить за нарушение данного запрета, не сообщается. Дискриминация по цвету кожи, религии и этнической принадлежности, согласно статье 261 Уголовного кодекса Швейцарии, наказывается штрафом или лишением свободы на срок до трех лет.