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Кремль может объявить дополнительный выходной для голосования по Конституции

Ведомости

Голосование по поправкам в Конституцию пройдет в будний день, но его объявят выходным, сообщает РБК со ссылкой на четыре источника. По данным издания, в качестве основной даты рассматривают 22 апреля.

Ранее источник «Ведомостей» рассказывал, что опрос может пройти в будний день, который объявят выходным.

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении 23 января, после этого депутатам дали две недели на рассмотрение поправок, второе чтение должно было состояться 11 февраля. Новая дата второго чтения пока неизвестна.

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