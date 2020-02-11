Кремль может объявить дополнительный выходной для голосования по Конституции

Путин 15 января в послании Федеральному собранию предложил поправки в Конституцию. Они предполагают некоторое ограничение полномочий президента и расширение полномочий Госдумы и Совета Федерации. Законопроект о поправках был внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Госдума одобрила документ в первом чтении 23 января, после этого депутатам дали две недели на рассмотрение поправок, второе чтение должно было состояться 11 февраля. Новая дата второго чтения пока неизвестна.