«Коммерсантъ» выяснил подробности проверок в ФСБ после стрельбы на Лубянке

Как пишет газета, начавшая по факту видеосъемки проверка выяснила, что она велась из кабинета, расположенного на четвертом этаже дома №2 по Лубянке. Это был кабинет начальника одного из отделов управления «П». В нем вечером 19 декабря собрались по случаю Дня военной контрразведки, восемь сотрудников. Один из них и вел несанкционированную съемку с помощью смартфона, однако установить его личность не удалось.