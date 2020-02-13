«Коммерсантъ» выяснил подробности проверок в ФСБ после стрельбы на Лубянке
Комплексная проверка назначена в управлении «П» службы экономической безопасности ФСБ России. Ее инициировал начальник управления Наиб Нагуманов после того, как выяснилось, что самовольную запись стрельбы на Лубянке 19 декабря вели из кабинета сотрудников этого подразделения. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники в спецслужбе.
Вооруженное нападение на главный офис ФСБ на Лубянке совершил 19 декабря 2019 г. житель Подольска Евгений Манюров. В перестрелке погибли двое сотрудников ФСБ и были ранены двое. Нападавшего застрелили. В социальных сетях была опубликована видеозапись со смартфона, которая была сделана из здания ФСБ.
Как пишет газета, начавшая по факту видеосъемки проверка выяснила, что она велась из кабинета, расположенного на четвертом этаже дома №2 по Лубянке. Это был кабинет начальника одного из отделов управления «П». В нем вечером 19 декабря собрались по случаю Дня военной контрразведки, восемь сотрудников. Один из них и вел несанкционированную съемку с помощью смартфона, однако установить его личность не удалось.
Назначенная Нагумановым комплексная проверка (показатели служебной деятельности, нарушения трудовой дисциплины и т.д) приведет к организационным решениям, пишет газета. Ранее ряд сотрудников уже получили дисциплинарные взыскания. Как пишет «Коммерсантъ», до сих пор не выяснено, кто выпустил в нападавшего две пули из шести. По данным баллистической экспертизы, один выстрел был произведен из наградного пистолета одного сотрудника ФСБ, второй — из служебного пистолета другого. Носить оружие на службе сотрудникам спецслужбы, как правило, запрещается.