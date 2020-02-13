Оппозиционеры подали в мэрию Москвы уведомление о проведении марша памяти Немцова
Организаторы марша памяти политика Бориса Немцова подали в мэрию Москвы официальное уведомление о проведении мероприятия. Об этом в своем аккаунте в Twitter сообщил член оргкомитета, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин. Марш запланирован на 29 февраля, предполагаемый маршрут – от Страстного бульвара до проспекта Сахарова.
Яшин уточнил в разговоре с «Ведомостями», что заявку подал оргкомитет объединенной демократической оппозиции, в который входят правозащитники, сторонники Навального, члены «Яблока» и др.
Сбор участников марша назначен на 13.00 мск. Предполагаемое количество участников – 30 000.
Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал. Непосредственного исполнителя этого преступления и его соучастников осудили и приговорили к реальным срокам. Организатор и заказчик убийства не установлены.