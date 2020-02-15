МВД предложило разрешить досудебную блокировку счетов по делам о наркотиках
Министерство внутренних дел предложило ввести в России механизм внесудебной блокировки банковских счетов и электронных средств платежа в рамках уголовных дел о наркотиках.
Инициатива содержится в стратегии государственной антинаркотической политики России на период до 2030 г., проект которой опубликован для обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Предполагается, что блокировка счетов будет осуществляться по инициативе следователей.
Такой пункт содержится в 19-м разделе стратегии, посвященном достижению ее основных целей и задач. Одной из таких целей называется недопущение использования доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.