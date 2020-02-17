Начальник полиции Москвы подал в отставку

Плахих – 56 лет. Он возглавлял полицию Москвы с декабря 2017 г. Службу в органах внутренних дел начал в 1985 г. с МВД Киргизской ССР. В 2000 г. с отличием окончил Академию управления МВД России, в этом же году начал работать в Московской области. В июне 2012 г. получил звание «генерал-майор полиции».