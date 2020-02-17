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Путин сменил посла России в Венесуэле

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Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом России в Венесуэле. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее эту должность почти 11 лет занимал Владимир Заемской. По совместительству он также был послом в Республике Гаити и Доминиканской Республике. Он освобожден от занимаемой должности отдельным указом.

Мелик-Багдасаров – замглавы Латиноамериканского департамента МИД России. До этого служил советником-посланником в посольстве Испании и первым секретарем российского посольства в Аргентине. С 2016 г. имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.

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