Путин сменил посла России в Венесуэле
Президент России Владимир Путин назначил Сергея Мелик-Багдасарова послом России в Венесуэле. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее эту должность почти 11 лет занимал Владимир Заемской. По совместительству он также был послом в Республике Гаити и Доминиканской Республике. Он освобожден от занимаемой должности отдельным указом.
Мелик-Багдасаров – замглавы Латиноамериканского департамента МИД России. До этого служил советником-посланником в посольстве Испании и первым секретарем российского посольства в Аргентине. С 2016 г. имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника 2-го класса.