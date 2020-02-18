В Конституции могут закрепить неприкосновенность бывших президентов
Принцип неприкосновенности президента, закрепленный в 91-й статье Конституции, могут распространить на бывших глав государства. Прописать в Основном законе неприкосновенность экс-президентов предложила на заседании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию председатель Союза женщин России Екатерина Лахова, сообщает ТАСС.
По словам Лаховой, именно эта норма позволяет действующим президентам «принимать все конституционные меры по охране суверенитета России, реализуя внутреннюю и внешнюю политику».
«Данная конституционная норма должна распространяться и на президента, у которого заканчиваются полномочия. Потому что это будет, во-первых, конституционная гарантия независимости его деятельности, в том числе и при исполнении обязанности действующего главы государства».
В Кремле заявили, что действующий президент Владимир Путин пока не сформулировал своей позиции по этой поправке. «Сейчас нет какой-либо позиции, о которой заявлял глава государства по этому вопросу», – сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Президентские полномочия Владимира Путина истекают в 2024 г. Кроме него, такие гарантии неприкосновенности могут коснуться Дмитрия Медведева, занимавшего пост президента с 2008 по 2012 г.
В январском послании Федеральному собранию Путин предложил внести масштабные изменения в Конституцию. Госдума единогласно приняла законопроект о поправках в Основной закон в первом чтении 23 января. Второе чтение изначально планировалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок продлили до 14 февраля, а затем до 2 марта.