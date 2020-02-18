В Конституции могут закрепить неприкосновенность бывших президентов

В январском послании Федеральному собранию Путин предложил внести масштабные изменения в Конституцию. Госдума единогласно приняла законопроект о поправках в Основной закон в первом чтении 23 января. Второе чтение изначально планировалось на 11 февраля, однако в связи с большим количеством поступающих предложений по его уточнению и дополнению срок сбора поправок продлили до 14 февраля, а затем до 2 марта.