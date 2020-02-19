Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей
В Воронеже сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картельном сговоре на 788 млн руб., сообщают «Интерфакс» и «Коммерсантъ-Черноземье» со ссылкой на источники. По их данным, задержаны девять человек. Возбуждено уголовное дело по факту сговора с извлечением дохода в особо крупном размере (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Источник в полиции подтвердил «Ведомостям» задержание менеджеров «Ростелекома» по антимонопольной статье, добавив, что следственные органы «решают вопрос о мере пресечения».
Речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые «Ростелеком» проводил в 2019 г., рассказал «Интерфаксу» источник. По данным источника «Коммерсанта», полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. По версии МВД, часть компаний отказались от участия в тендере в пользу последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, еще часть сымитировали падение ценового предложения. В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб.
В пресс-службе «Ростелекома» подтвердили, что в их офисах проходят следственные мероприятия, уточнив, что компания «активно сотрудничает с правоохранительными органами, предоставляя всю необходимую информацию». Другие детали в компании не раскрыли. Представитель ГУ МВД по Воронежской области воздержался от комментариев.