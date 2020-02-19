Сотрудники «Ростелекома» задержаны по делу о картеле на 788 млн рублей

Речь идет о сговоре на торгах на строительство линий связи, которые «Ростелеком» проводил в 2019 г., рассказал «Интерфаксу» источник. По данным источника «Коммерсанта», полиция подозревает задержанных в организации сговора девяти компаний из Воронежской, Курской, Белгородской, Калужской и Волгоградской областей, а также Москвы. По версии МВД, часть компаний отказались от участия в тендере в пользу последующего заключения договора субподряда по выгодной цене, еще часть сымитировали падение ценового предложения. В результате ущерб от картельного сговора составил примерно 788 млн руб.