«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС

Изменения состава экипажа связаны с «временной негодностью одного из его членов», сказал Крикалев. Подробности состояния здоровья космонавта и его имя он не уточнил. По словам источника «Ведомостей», причастного к программе МКС, замена экипажа произошла из-за травмы глаза, которую получил командир, случайно наткнувшись на ветку во время прогулки. Американский член экипажа Крис Кэссиди скорее всего не будет заменен, уточнил Крикалев. Он также отметил, что проблемы со здоровьем скорее всего не помешают Тихонову и Бабкину отправиться в космос в будущем.