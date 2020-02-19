«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС
«Роскосмос» заменит экипаж новой экспедиции к МКС, рассказал исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин исключены из экипажа корабля «Союз МС-16» по медицинским показаниям. Их заменят Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, пишет «Интерфакс».
Изменения состава экипажа связаны с «временной негодностью одного из его членов», сказал Крикалев. Подробности состояния здоровья космонавта и его имя он не уточнил. По словам источника «Ведомостей», причастного к программе МКС, замена экипажа произошла из-за травмы глаза, которую получил командир, случайно наткнувшись на ветку во время прогулки. Американский член экипажа Крис Кэссиди скорее всего не будет заменен, уточнил Крикалев. Он также отметил, что проблемы со здоровьем скорее всего не помешают Тихонову и Бабкину отправиться в космос в будущем.
Полет космического корабля «Союз МС-16» запланирован на 9 апреля 2020 г. Полет должен продлиться 200 суток. Изначально в экипаж корабля входили российские космонавты Николай Тихонов и Андрей Бабкин и астронавт NASA Крис Кэссиди.