Мишустина не было в предложенном Путину списке кандидатов в премьеры

Путин назвал примитивным представление о том, что налоговая служба «ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей». Президент считает, что ФНС должна «не просто взять и выдрать деньги с человека», а «организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать <...> и с тем, чтобы государство не подставляло его (налогоплательщика – «Ведомости») от раза к разу под какую-то статью».