Мишустина не было в предложенном Путину списке кандидатов в премьеры
Михаила Мишустина не было в первоначальном списке кандидатов в премьеры, рассказал агентству ТАСС президент Владимир Путин. По его словам, ему было предложено четыре кандидатуры, но он сам предложил и в итоге выбрал Мишустина, руководствуясь его личными и деловыми качествами.
«Учитывалось даже не то, что он (Мишустин – «Ведомости») провел ее, цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области. Хорошим практиком, который понимает, что надо делать, знает, как это делать, и делает, добивается конкретного результата»
Путин не уточнил, кто именно ему предложил кандидатуры в премьеры и что это были за кандидатуры.
По словам президента, Мишустин, работая в Федеральной налоговой службе (ФНС), — стал специалистом в области цифровизации. Миссия Мишустина заключалась в том, чтобы «облегчить положение налогоплательщиков» и сделать процедуру уплаты налогов более прозрачной и понятной.
Путин назвал примитивным представление о том, что налоговая служба «ходит с дубиной и выколачивает деньги из людей». Президент считает, что ФНС должна «не просто взять и выдрать деньги с человека», а «организовать работу таким образом, чтобы и налогоплательщикам, и государству было комфортно друг с другом работать <...> и с тем, чтобы государство не подставляло его (налогоплательщика – «Ведомости») от раза к разу под какую-то статью».
Путин 16 января подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьером. До того, как возглавить правительство, Мишустин в течение почти 10 лет руководил Федеральной налоговой службой.