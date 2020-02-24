Автомобиль въехал в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен
Автомобиль въехал в толпу людей на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, сообщает местная телерадиокомпания Hessenschau со ссылкой на полицию. По предварительным данным, пострадали более 30 человек, в том числе маленькие дети.
Обстоятельства выясняются. Полиция заявила, что водитель специально направил машину на людей, но о теракте речь не идет. Как рассказал свидетель, серебристый Mercedes на большой скорости протаранил толпу. Водитель был задержан полицией. Другие детали случившегося пока не приводятся.
В Фолькмарзене 24 февраля проводился карнавал, который традиционно устраивается перед Великим постом в некоторых регионах Германии.