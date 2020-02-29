США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»

Согласно документу, США и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории. Сначала иностранный воинский контингент в Афганистане будет сокращен до 8600 человек. Полностью процесс вывода войск должен завершиться в течение 14 месяцев при условии, что «Талибан» будет соблюдать договоренности.