США подписали мирное соглашение с движением «Талибан»
Представители США и афганского движения «Талибан» (запрещено в России) подписали историческое соглашение, сообщает Reuters. Оно должно положить начало урегулированию вооруженного конфликта, длящегося в Афганистане уже 20 лет. Соглашение было подписано в столице Катара, в присутствии наблюдателей из 30 стран. На церемонии также был генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Согласно документу, США и их партнеры по миссии НАТО в Афганистане выведут всех своих военнослужащих с афганской территории. Сначала иностранный воинский контингент в Афганистане будет сокращен до 8600 человек. Полностью процесс вывода войск должен завершиться в течение 14 месяцев при условии, что «Талибан» будет соблюдать договоренности.
Мирные переговоры по ситуации в Афганистане могут начаться 10 марта.
США и «Талибан» начали обсуждать мирное соглашение еще в 2018 г. Однако переговорный процесс на протяжении долгого времени проходил фактически безрезультатно. В сентябре прошлого года президент Дональд Трамп даже заявил, что переговоры с группировкой «мертвы».