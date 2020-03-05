Памфилова объяснила принцип голосования по Конституции на примере обеда

Если человеку в комплексном обеде нравятся борщ или котлеты, но не нравится винегрет, то есть два варианта действий, пояснила Памфилова: «Вы для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне не холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне».