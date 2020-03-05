Памфилова объяснила принцип голосования по Конституции на примере обеда
Организовать голосование по каждой предложенной поправке в Конституцию технически невозможно — их слишком много, заявила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на Общероссийском электоральном медиафоруме (ее слова приводит «РИА Новости»). Поэтому избирателям предстоит проголосовать «за» или «против» всего пакета поправок в целом.
Отвечая на вопрос, что делать, если одна из поправок не нравится, а другие приемлемы, Памфилова сравнила «пакетный» принцип голосования с выбором комплексного обеда, где одно из блюд не нравится.
Если человеку в комплексном обеде нравятся борщ или котлеты, но не нравится винегрет, то есть два варианта действий, пояснила Памфилова: «Вы для себя решите: нет, откажусь от всего обеда, потому что мне винегрет не нравится, или я все-таки возьму — винегрет не съем, мне не холодно, ни жарко, а борщ и котлеты будут при мне».
У каждого человека есть возможность внимательно ознакомиться с пакетом поправок, поразмышлять, посмотреть, что к чему, и принять решение, добавила Памфилова.
Президент Владимир Путин 15 января во время оглашения послания Федеральному собранию предложил внести в Конституцию ряд поправок, в конце января он внес соответствующий законопроект в Госдуму, документ уже принят в первом чтении. Всероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля.