Памфилова допустила отказ от «дня тишины» перед выборами
Перед голосованием по поправкам в Конституцию, скорее всего, не будет «дня тишины», так как в законопроекте агитация в ходе голосования никак не регламентируется, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на электоральном медиафоруме в Санкт-Петербурге. Она ожидает, что никаких препятствий к обсуждению в день перед голосованием не возникнет. Памфилова не исключила, что отказ от «дня тишины» в ходе общероссийского голосования может быть пролонгирован на другие выборы, если опыт окажется успешным.
«Возможно, это сделает живее процесс выборов и не будет отвлекать избиркомы от основной работы, – рассуждает Памфилова. – Во многих странах нет «дня тишины», и ничего страшного там не происходит». Законодательные инициативы – не компетенция ЦИК, но его предложения могут быть изучены законодателями, отметила она.
За отказ от «дня тишины» в ходе выборов выступил заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Дмитрий Горностаев. По его словам, это ограничение давно игнорируют анонимные Telegram-каналы и зарубежные СМИ, а добросовестные редакции проигрывают им в этом. «Доходит до абсурда, когда Роскомнадзор предписывает снять с сайта интервью с Зюгановым или Жириновским, взятые несколько недель назад», – жалуется Горностаев.
Путин инициировал изменение Конституции во время ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Общероссийское голосование по поправкам запланировано на 22 апреля. Этот день, выпадающий на среду, будет объявлен выходным.