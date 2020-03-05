Памфилова допустила отказ от «дня тишины» перед выборами

Перед голосованием по поправкам в Конституцию, скорее всего, не будет «дня тишины», так как в законопроекте агитация в ходе голосования никак не регламентируется, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова на электоральном медиафоруме в Санкт-Петербурге. Она ожидает, что никаких препятствий к обсуждению в день перед голосованием не возникнет. Памфилова не исключила, что отказ от «дня тишины» в ходе общероссийского голосования может быть пролонгирован на другие выборы, если опыт окажется успешным.