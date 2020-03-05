Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов

В декабре 2019 г. Борисов говорил о планируемой «расчистке» кредитов предприятий ОПК в размере 700 млрд руб. Он также отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), «Уралвагонзавод», «Высокоточка» («Высокоточные комплексы») и «Алмаз-Антей».