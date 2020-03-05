Российским оборонным предприятиям спишут около 375 млрд рублей долгов
Российским предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) реструктурируют долги на 750 млрд руб., половина из которых будет списана, сообщил вице-премьер Юрий Борисов, пишет «Интерфакс». По его словам, реструктуризация рассчитана на 15 лет под 3% годовых.
Эта мера позволит банкирам «освободиться от огромных платежей и высвободить средства для собственного развития», сказал Борисов во время своего выступления на коллегии минпромторга Татарстана.
В декабре 2019 г. Борисов говорил о планируемой «расчистке» кредитов предприятий ОПК в размере 700 млрд руб. Он также отмечал, что 90% долгов приходится на несколько интегрированных структур: ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), ОСК (Объединенная судостроительная корпорация), «Уралвагонзавод», «Высокоточка» («Высокоточные комплексы») и «Алмаз-Антей».
В январе президент банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал, что проблема задолженности предприятий ОПК решена. По его словам, в конце года был подготовлен соответствующий закрытый указ президента.