Элизабет Уоррен собирается выйти из президентской гонки в США

Изначально Уоррен считалась одним из фаворитов праймериз демократов, отмечает NYT. Она обещала бороться с коррупцией, ввести налог на богатство и предлагала разделить крупные технологические компании на части. Однако ей не удалось победить на праймериз и кокусах ни в одном штате, включая Массачусетс. После «супервторника» 3 марта, когда предварительное голосование по выбору кандидатов прошло сразу в 14 штатах и Американском Самоа, она сильно отстала от бывшего вице-президента США Джо Байдена и сенатора штата Вермонта Берни Сандерса. По данным Associated Press, Байден и Сандерс заручились поддержкой 595 и 528 делегатов соответственно, а Уоррен – только 65 делегатов. Именно делегаты выдвинут кандидата в президенты на съезде демократической партии в июле. Для номинации необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.