Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом
Сенат США одобрил законопроект о выделении $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом, сообщает Reuters. Ранее инициативу поддержали в Палате представителей, всего два конгрессмена выступили против. Теперь законопроект должен подписать президент страны Дональд Трамп.
Законопроект предполагает выделение более $3 млрд на исследования и разработку коронавирусных вакцин, терапевтических средств и экспресс-тестов. Почти $1 млрд направят на закупку медикаментов, еще $2,2 млрд пойдет на профилактические меры, из которых $950 млн — на поддержку медицинских госучреждений. Еще $1,25 млрд отведено на помощь против распространения вируса за пределами Соединенных Штатов.
Администрация Трампа ранее просила конгресс выделить $2,5 млрд на борьбу со вспышкой коронавируса нового типа (Covid-19), но сам президент говорил, что не будет против, если на эти цели конгресс выделит больше средств.