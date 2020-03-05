Конгресс США одобрил выделение $8,3 млрд на борьбу с коронавирусом

Законопроект предполагает выделение более $3 млрд на исследования и разработку коронавирусных вакцин, терапевтических средств и экспресс-тестов. Почти $1 млрд направят на закупку медикаментов, еще $2,2 млрд пойдет на профилактические меры, из которых $950 млн — на поддержку медицинских госучреждений. Еще $1,25 млрд отведено на помощь против распространения вируса за пределами Соединенных Штатов.