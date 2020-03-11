ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию

Контракт также предполагает адаптацию брендбука к различным типам носителей и создание разъясняющих видео. В общей сложности будет подготовлено 28 роликов, в их числе – информирующие о дне голосования, разъясняющие его порядок, а также мотивирующие граждан к участию в плебисците, в которых лидеры общественного мнения будут выступать и объяснять, по какой причине они пойдут голосовать.