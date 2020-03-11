ЦИК представил логотип и слоган голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) представила в среду логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 22 апреля. Они разработаны компанией «ИМА консалтинг», с которой ранее ЦИК сотрудничал на выборах президента, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова. Стоимость контракта составила 38,5 млн руб.
Логотипом станет стилизованное изображение Конституции, которое немного изогнуто, такое изображение Конституции ассоциируется со щитом, поскольку одна из главных идей вносимых в Конституцию поправок – защита прав граждан, пояснил гендиректор «ИМА консалтинга» Вартан Саркисов. Слоганом кампании станет фраза «Наша страна, наша Конституция, наше решение». По словам Саркисова, более 35 логотипов и 80 слоганов тестировались службой ВЦИОМа, было проведено 38 фокус-групп в 21 населенном пункте.
Контракт также предполагает адаптацию брендбука к различным типам носителей и создание разъясняющих видео. В общей сложности будет подготовлено 28 роликов, в их числе – информирующие о дне голосования, разъясняющие его порядок, а также мотивирующие граждан к участию в плебисците, в которых лидеры общественного мнения будут выступать и объяснять, по какой причине они пойдут голосовать.