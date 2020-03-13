Bloomberg: Трамп вынудил Индонезию отказаться от покупки Су-35

Индонезия находилась под санкциями США, введенными за нарушения прав человека в Восточном Тиморе, с начала 1990-х гг. до 2005 г. Находясь под санкциями, страна не могла закупать запчасти для состоявших на вооружении истребителей F-16 и транспортных самолетов C-130. В январе 2018 г. Индонезия подписала контракт на 11 российских истребителей Су-35 на сумму более $1 млрд. Она планировала приобрести их в обмен на покупку Россией таких товаров, как резина, сырое пальмовое масло, кофе, чай, мебель и специи.