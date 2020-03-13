Bloomberg: Трамп вынудил Индонезию отказаться от покупки Су-35
Индонезия окончательно отказалась от приобретения у России 11 истребителей Су-35 на $1,1 млрд из-за давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновника, пожелавшего остаться неизвестным.
Собеседник агентства рассказал, что представители Белого дома пообещали ввести санкции против Индонезии в случае сделки с российской стороной. Именно эти угрозы, по его словам, и обусловили пересмотр намерений индонезийских властей. Как пишет агентство, по аналогичной причине, Индонезия отказалась и от сделки с Китаем — по покупке патрульных катеров за $200 млн. Агентство не располагает официальными подтверждениями отказа со стороны России и Индонезии. В госдепартаменте США отказались комментировать информацию агентства.
Индонезия находилась под санкциями США, введенными за нарушения прав человека в Восточном Тиморе, с начала 1990-х гг. до 2005 г. Находясь под санкциями, страна не могла закупать запчасти для состоявших на вооружении истребителей F-16 и транспортных самолетов C-130. В январе 2018 г. Индонезия подписала контракт на 11 российских истребителей Су-35 на сумму более $1 млрд. Она планировала приобрести их в обмен на покупку Россией таких товаров, как резина, сырое пальмовое масло, кофе, чай, мебель и специи.
В октябре стало известно, что поставка истребителей задерживается на неопределенный срок по просьбе индонезийских властей, которые опасаются санкций США. В 2017 г. США приняли закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA), который предполагает санкции против третьих лиц, в том числе заказчиков российской военной техники, в ответ на предполагаемое вмешательство России в американские президентские выборы в 2016 г. Весной 2018 г. в санкционный список попал и «Рособоронэкспорт», через который идут поставки вооружений.