Песков рассказал, как Путин относится к своему культу личности
Президент Владимир Путин выступает против создания его культа личности, заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, Путин давно и четко сформулировал свое отношение к любым проявлениям культа личности. Ему это не нравится, заверил Песков.
«Культ личности Владимира Путина – это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин», – заявил Песков.
Путин инициировал процедуру изменения Конституции 15 января во время послания Федеральному собранию. 11 марта соответствующий закон одобрила Госдума, а в этот же день – Совет Федерации. За него проголосовали 160 сенаторов, трое (Василий Иконников, Валерий Усатюк и Людмила Нарусова) – воздержались, против – только один. Им был сенатор от Иркутской области (КПРФ) Вячеслав Мархаев.
Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал начавшуюся против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой кампанию из-за того, что она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков. Терешкова говорила, что критикующие ее поправку плохо относятся к России. По мнению Володина, Путин воспринимается другими странами как политик, эффективно решающий задачи и способный сделать страну сильнее. «Нефть и газ могут падать в цене, наше преимущество – Путин», – заявлял он.