Песков рассказал, как Путин относится к своему культу личности

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал начавшуюся против депутата от «Единой России» Валентины Терешковой кампанию из-за того, что она внесла поправку к Конституции об обнулении президентских сроков. Терешкова говорила, что критикующие ее поправку плохо относятся к России. По мнению Володина, Путин воспринимается другими странами как политик, эффективно решающий задачи и способный сделать страну сильнее. «Нефть и газ могут падать в цене, наше преимущество – Путин», – заявлял он.