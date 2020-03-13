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Песков призвал не ориентироваться лишь на негативный прогноз Кудрина

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Не следует ориентироваться только на прогноз развития российской экономики от председателя Счетной палаты Алексея Кудрина, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Кудрин выступает со своей точкой зрения, которую надо рассматривать в комплексе с оценками правительства и статистических ведомств.

По словам Кудрина, Россия в этом году может столкнуться с ростом уровня бедности, дефицитом бюджета и нулевым ростом экономики. При цене на нефть в $35 за баррель и среднегодовом курсе в 72 руб. за доллар выпадающие доходы федерального бюджета составят около 3 трлн руб., а дефицит по итогам года будет чуть меньше 2% ВВП, в этом случае рост экономики будет «около нуля» вместо прогнозируемых Минэкономразвития 1,9%, предупредил председатель Счетной палаты. При этом при среднегодовой цене нефти в $40 за баррель ситуация «будет чуть лучше», по словам Кудрина, но рост ВВП все равно будет значительно ниже прогноза в начале года.

9 марта в мире обрушились цены на нефть. Сырье марки Brent подешевело на 30% еще на открытии торгов. К концу дня котировки скорректировались до $34,36 (-24%). Это произошло из-за провала сделки ОПЕК+ по уменьшению добычи нефти.

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