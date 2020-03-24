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Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы

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Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу граждан России из-за стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса нового типа, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Правительство также дало еще несколько поручений по вывозу россиян из-за рубежа:

  • Составить списки россиян, которые хотят вернуться из-за границы

  • Составить список аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.

  • Минтрансу и Роспотребнадзору поручено организовать размещение вернувшихся из-за рубежа в гостиницах около аэропортов.

  • Организовать вывоз россиян из Египта с привлечением авиакомпании «Белавиа».

  • Совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз россиян из Украины и граждан Украины из России железнодорожным транспортом. 

  • Организовать доставку вернувшихся россиян из Москвы в регионы автобусами.

По данным на 24 марта, в России выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах страны. По числу заболевших среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай). В мире, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 332 900 случаев заболевания коронавирусом. Из них свыше 14 500 случаев закончились летальным исходом. 

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