Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу россиян из-за границы
Минобороны и МЧС могут привлечь к вывозу граждан России из-за стран с неблагополучной ситуацией с распространением коронавируса нового типа, говорится в сообщении на сайте правительства по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с вирусом.
Правительство также дало еще несколько поручений по вывозу россиян из-за рубежа:
Составить списки россиян, которые хотят вернуться из-за границы
Составить список аэропортов, которые могут принять рейсы из стран с неблагоприятной обстановкой по коронавирусу.
Минтрансу и Роспотребнадзору поручено организовать размещение вернувшихся из-за рубежа в гостиницах около аэропортов.
Организовать вывоз россиян из Египта с привлечением авиакомпании «Белавиа».
Совместно с МВД, Роспотребнадзором и ФСБ организовать вывоз россиян из Украины и граждан Украины из России железнодорожным транспортом.
Организовать доставку вернувшихся россиян из Москвы в регионы автобусами.
По данным на 24 марта, в России выявлено 495 случаев заболевания коронавирусом в 14 регионах страны. По числу заболевших среди российских регионов лидируют Москва (290 случаев), Московская область (35 случаев) и Санкт-Петербург (21 случай). В мире, согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 332 900 случаев заболевания коронавирусом. Из них свыше 14 500 случаев закончились летальным исходом.