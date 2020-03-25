Росздравнадзор перешел в ведение Минздрава
Президент России Владимир Путин подписал указ о переходе Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) в ведение Минздрава, сообщается на сайте Кремля. Мера принята «в целях повышения эффективности деятельности по надзору в сфере здравоохранения».
Росздравнадзор отвечает за контроль и надзор в сфере здравоохранения. Служба утверждена постановлением правительства от 30 июня 2004 г. До 2012 г. служба подчинялась Минздраву, а потом перешла в ведение правительства.