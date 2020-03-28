Мишустин поручил полностью закрыть границы России

Исключения будут действовать в отношении дипломатов и членов их семей, дальнобойщиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад. Также ограничения не коснутся граждан России, которым нужно выехать за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, исключение сделано для жителей Калининградской области, следующих транзитом из одной части России в другую, а также для россиян, проживающих в отдаленных районах ДНР и ЛНР.