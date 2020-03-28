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Мишустин поручил полностью закрыть границы России

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Россия с 30 марта полностью приостановит движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу. Закрыт будет даже сухопутный участок российско-белорусской границы. Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин.

Исключения будут действовать в отношении дипломатов и членов их семей, дальнобойщиков, членов экипажей речных судов, поездных и локомотивных бригад. Также ограничения не коснутся граждан России, которым нужно выехать за рубеж в связи со смертью близкого родственника. Кроме того, исключение сделано для жителей Калининградской области, следующих транзитом из одной части России в другую, а также для россиян, проживающих в отдаленных районах ДНР и ЛНР.

В России, по данным на 28 марта, выявлены 1264 заболевших коронавирусом, прирост за сутки составил 228 человек. Больше всего инфицированных в Москве – 817. Семь пациентов с коронавирусом скончались (пять в Москве и по одному в Оренбурге и Санкт-Петербурге).

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