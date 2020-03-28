В России могут начать лечить коронавирус препаратом против малярии

«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — объяснила руководитель ФМБА, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести.