В России могут начать лечить коронавирус препаратом против малярии
Научно-производственный центр «Фармзащита», входящий в Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), разработал схему лечения коронавируса с помощью противомалярийного препарата мефлохина. Об этом сообщается на сайте ФМБА.
«Препарат с высокой селективностью блокирует цитопатический эффект коронавируса в культуре клеток и препятствует его репликации, а иммуносупрессивное действие мефлохина препятствует активации воспалительного ответа, вызванного вирусом», — объяснила руководитель ФМБА, бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, препарат обеспечит эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести.
Исследования проводились с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, отмечается в сообщении ФМБА. Новая схема лечения теперь должна быть включена в методические рекомендации Минздрава.
Агентство сейчас ведет работу по созданию схемы профилактики коронавируса с помощью мефлохина, добавила Скворцова.