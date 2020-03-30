Обвиняемые в хищении сотрудники аппарата ЛДПР дали показания против сына Жириновского

Депутат, по данным МВД, до октября 2019 г. отказывался от очных ставок. Однако Лебедев эту информацию опроверг. Он сообщил, что все следственные действия в отношении его были проведены и закончены «еще в прошлом году». Сообщение полиции об уголовном деле он назвал «чушью и провокацией» и призвал привлечь «как минимум к административной ответственности» сотрудника, опубликовавшего пресс-релиз, пишет «Интерфакс».