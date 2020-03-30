Обвиняемые в хищении сотрудники аппарата ЛДПР дали показания против сына Жириновского
Полиция предъявила обвинение двум сотрудникам аппарата ЛДПР в хищении денег молодежных организаций, подконтрольных партии, говорится в сообщении МВД. Имена фигурантов, а также о какой сумме идет речь, в ведомстве не сообщили.
Дело по факту мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено в августе 2018 г. По данным полиции, фигуранты утверждают, что тратили деньги по указанию сына лидера ЛДПР Владимира Жириновского вице-спикера Госдумы Игоря Лебедева.
Депутат, по данным МВД, до октября 2019 г. отказывался от очных ставок. Однако Лебедев эту информацию опроверг. Он сообщил, что все следственные действия в отношении его были проведены и закончены «еще в прошлом году». Сообщение полиции об уголовном деле он назвал «чушью и провокацией» и призвал привлечь «как минимум к административной ответственности» сотрудника, опубликовавшего пресс-релиз, пишет «Интерфакс».
В январе этого года уголовное дело было направлено с обвинительным заключением в прокуратуру ЦАО Москвы, там отказались утвердить обвинительное заключение и вернули дело в полицию. В марте его передали из полиции в Следственный комитет.