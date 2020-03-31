Британскую контрразведку возглавил куратор дела об отравлении Скрипалей

Кен Маккалум стал 18-м по счету главой британской контрразведки с 1909 г. По данным газеты, он вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера. Кен Маккаллум проработал в MI-5 почти четверть века. Кроме дела Скрипалей, он курировал в 2012 г. антитеррористические расследования, связанные с подготовкой и проведением летних Олимпийских игр в Лондоне.