Британскую контрразведку возглавил куратор дела об отравлении Скрипалей
Новый директор британской службы контрразведки MI-5 Кен Маккаллум руководил расследованием обстоятельств отравления в Солсбери в 2018 г. бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Times.
Кен Маккалум стал 18-м по счету главой британской контрразведки с 1909 г. По данным газеты, он вступит в должность в конце апреля и сменит на этом посту Эндрю Паркера. Кен Маккаллум проработал в MI-5 почти четверть века. Кроме дела Скрипалей, он курировал в 2012 г. антитеррористические расследования, связанные с подготовкой и проведением летних Олимпийских игр в Лондоне.
Бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 г. Великобритания обвинила в произошедшем Россию. В сентябре 2018 г. британская полиция обвинила россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в отравлении Скрипалей с использованием вещества типа «Новичок», разработанного в СССР.
Кремль отвергал обвинения и напоминал, что в 2017 г. Россия под контролем Организации по запрещению химоружия уничтожила все такого рода вещества, которые имелись на территории страны.