Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка во время карантина

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил сотрудникам правоохранительных органов открывать огонь на поражение по нарушителям общественного порядка во время введенного в стране режима карантина из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg. В частности, речь идет о протестующих, устраивающих беспорядки и мешающих работе властей по раздаче еды.