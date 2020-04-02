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Президент Филиппин разрешил стрелять по нарушителям порядка во время карантина

Ведомости

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил сотрудникам правоохранительных органов открывать огонь на поражение по нарушителям общественного порядка во время введенного в стране режима карантина из-за распространения коронавирусной инфекции, сообщает Bloomberg. В частности, речь идет о протестующих, устраивающих беспорядки и мешающих работе властей по раздаче еды.

«Если начинаются волнения, если они будут отбиваться и если возникнет угроза вашим жизням, можете их застрелить», – заявил Дутерте во время обращения к нации.

Власти Филиппин с середины марта ввели карантин на месяц на острове Лусон. По данным Всемирной организации здравоохранения на 2 апреля, в стране было выявлено 2633 случая заражения коронавирусом, из них 107 закончились летальным исходом.

В городе Кесон 1 апреля в бедных районах начались беспорядки. Вышедшие на улицу жители требовали выдать еду. Полицейские разогнали протестующих за нарушение правил карантина.

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