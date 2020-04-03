В Китае объявили 4 апреля днем траура по погибшим от коронавируса

По данным университета Джона Хопкинса, ведущего подсчеты в реальном времени, число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире 2 апреля превысило 1 млн. Больше половины случаев приходится на США, Италию, Испанию и Германию. Всемирная организация здравоохранения 2 апреля сообщала о более чем 900 тыс. случаев болезни. В России на 2 апреля было известно о 3 548 случаях заражения коронавирусом, 30 человек скончались (данные федерального оперативного штаба).