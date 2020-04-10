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Мишустин назначил руководителя Росздравнадзора

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Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову. Ранее она возглавляла департамент проектной деятельности Минздрава, а с октября 2015 г. по февраль 2017 г. была министром здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.

Росздравнадзор, среди прочего, отвечает за регистрацию лекарств и медицинских изделий и контролирует их обращение. До 2012 г. служба подчинялась Минздраву, потом перешла в ведение правительства. 25 марта 2020 г. президент Владимир Путин подписал указ о возвращении службы в ведение Министерства здравоохранения.

С марта 2013 г. по январь 2020 г. Росздравнадзором руководил Михаил Мурашко, после возглавивший Минздрав. Последние несколько месяцев врио руководителя Росздравнадзора был Дмитрий Пархоменко.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных