Мишустин назначил руководителя Росздравнадзора
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил руководителем Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор) Аллу Самойлову. Ранее она возглавляла департамент проектной деятельности Минздрава, а с октября 2015 г. по февраль 2017 г. была министром здравоохранения и социального развития Чувашской Республики.
Росздравнадзор, среди прочего, отвечает за регистрацию лекарств и медицинских изделий и контролирует их обращение. До 2012 г. служба подчинялась Минздраву, потом перешла в ведение правительства. 25 марта 2020 г. президент Владимир Путин подписал указ о возвращении службы в ведение Министерства здравоохранения.
С марта 2013 г. по январь 2020 г. Росздравнадзором руководил Михаил Мурашко, после возглавивший Минздрав. Последние несколько месяцев врио руководителя Росздравнадзора был Дмитрий Пархоменко.