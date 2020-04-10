Мишустин назначил руководителя Росздравнадзора

Росздравнадзор, среди прочего, отвечает за регистрацию лекарств и медицинских изделий и контролирует их обращение. До 2012 г. служба подчинялась Минздраву, потом перешла в ведение правительства. 25 марта 2020 г. президент Владимир Путин подписал указ о возвращении службы в ведение Министерства здравоохранения.