Кремль положительно оценил ход переговоров стран ОПЕК+

Комментируя возможность участия США в сокращении нефтедобычи, Песков обратил внимание, что «существует законодательное ограничение для США на участие в подобных форматах взаимодействия». При этом он отметил, что сокращение добычи всеми странами – это неизбежный сценприй притекущем уровне спроса на нефть. На вопрос, получил ли Путин согласие США на сокращение добычи во время переговоров с Трампом минувшей ночью, Песков сказал: «Здесь можно только сказать, что в настоящее время все страны-производители разделяют точку зрения о необходимости взаимодействия в интересах стабилизации мирового рынка».