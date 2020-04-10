Кремль положительно оценил ход переговоров стран ОПЕК+
Москва считает состоявшейся новую сделку ОПЕК+ после согласия Мексики на дополнительные сокращения нефтедобычи. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал согласованный документ «результатом компромисса 22 стран» из 23 принимавших участие, и Владимир Путин «очень положительно оценивает» его.
«В настоящий момент работа с мексиканскими партнёрами продолжается. Мы надеемся, что удастся согласовать с ними те параметры, которые уже согласованы остальными 22 странами», – сказал Песков.
Накануне большинство стран ОПЕК+ договорились о суммарном сокращении добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Мексика не соглашалась с первоначальным условиями сделки: ей предлагали снизить суточную добычу на 400 000 баррелей, она же была готова снизить ее на 100 000 баррелей, сообщал Reuters. 10 апреля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил, что договорился с президентом США Дональдом Трампом о разделении обязательств по сокращению добычи.
Комментируя возможность участия США в сокращении нефтедобычи, Песков обратил внимание, что «существует законодательное ограничение для США на участие в подобных форматах взаимодействия». При этом он отметил, что сокращение добычи всеми странами – это неизбежный сценприй притекущем уровне спроса на нефть. На вопрос, получил ли Путин согласие США на сокращение добычи во время переговоров с Трампом минувшей ночью, Песков сказал: «Здесь можно только сказать, что в настоящее время все страны-производители разделяют точку зрения о необходимости взаимодействия в интересах стабилизации мирового рынка».