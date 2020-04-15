Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации
Президент России Владимир Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации, сообщили в Кремле. Обращение запланировано около 15.00 мск в начале совещания с правительством, пишут «РИА Новости».
Это уже четвертое обращение президента к нации за месяц. В своем первом обращении 25 марта Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. 2 апреля президент вновь обратился к нации. Он объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. 8 апреля президент выступил перед селекторным совещанием с губернаторами. Президент заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными с коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб.
За последние сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся, по данным на 15 апреля, выросло до 24 490 человек. Большинство заболевших в Москве – почти 15 000 человек. Всего выздоровевших 1986. Умерли 198.