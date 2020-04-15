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Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации

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Президент России Владимир Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации, сообщили в Кремле. Обращение запланировано около 15.00 мск в начале совещания с правительством, пишут «РИА Новости».

Это уже четвертое обращение президента к нации за месяц. В своем первом обращении 25 марта Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. 2 апреля президент вновь обратился к нации. Он объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. 8 апреля президент выступил перед селекторным совещанием с губернаторами. Президент заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными с коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб.

За последние сутки в России выявили 3388 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заразившихся, по данным на 15 апреля, выросло до 24 490 человек. Большинство заболевших в Москве – почти 15 000 человек. Всего выздоровевших 1986. Умерли 198.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных