Путин четвертую неделю подряд выступит с обращением к нации

Это уже четвертое обращение президента к нации за месяц. В своем первом обращении 25 марта Путин объявил о нерабочей неделе в стране с 30 марта по 5 апреля, а также предложил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. 2 апреля президент вновь обратился к нации. Он объявил нерабочим весь апрель и расширил полномочия местных властей для борьбы с коронавирусом. 8 апреля президент выступил перед селекторным совещанием с губернаторами. Президент заявил, что в ближайшие три месяца врачи, которые работают с больными с коронавирусом, будут ежемесячно получать из федерального бюджета выплаты до 80 000 руб.