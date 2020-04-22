В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram
В Госдуме предложили отменить блокировку мессерджера Telegram. Такой законопроект подготовили депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, пишет «Коммерсант». Они направили его премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи. В ведомстве подтвердили получение проекта.
По словам авторов законопроекта, сейчас Telegram, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом. У большинства пользователей мессерджер работает «без каких-либо помех», а в случае чего они пользуются бесплатными средствами обхода блокировок. Таким образом, «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти»,- отмечают депутаты.
Telegram официально заблокирован в России с 13 апреля 2018 г. из-за отказа представителей сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов хостинг-провайдеров. Это вызвало сбои в работе различных сайтов и сервисов. Telegram при этом продолжал работать.