В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

По словам авторов законопроекта, сейчас Telegram, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом. У большинства пользователей мессерджер работает «без каких-либо помех», а в случае чего они пользуются бесплатными средствами обхода блокировок. Таким образом, «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти»,- отмечают депутаты.