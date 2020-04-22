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В Госдуме предложили отменить блокировку Telegram

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В Госдуме предложили отменить блокировку мессерджера Telegram. Такой законопроект подготовили депутаты от «Справедливой России» Федот Тумусов и Дмитрий Ионин, пишет «Коммерсант». Они направили его премьер-министру Михаилу Мишустину, а также в Минкомсвязи. В ведомстве подтвердили получение проекта.

По словам авторов законопроекта, сейчас Telegram, несмотря на блокировку, используется в том числе оперштабами правительств Москвы и Подмосковья для информирования о текущей ситуации с коронавирусом. У большинства пользователей мессерджер работает «без каких-либо помех», а в случае чего они пользуются бесплатными средствами обхода блокировок. Таким образом, «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти»,- отмечают депутаты.

Telegram официально заблокирован в России с 13 апреля 2018 г. из-за отказа представителей сервиса предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Пытаясь ограничить доступ к мессенджеру, Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов хостинг-провайдеров. Это вызвало сбои в работе различных сайтов и сервисов. Telegram при этом продолжал работать.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных