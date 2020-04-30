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НКО смогут получить помощь наравне с бизнесом

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Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в условиях пандемии коронавируса смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской волонтерской акции «МыВместе».

Главное из объявленных президентом мер поддержки:

  • Правительство разработает удобный механизм прямой финансовой поддержки НКО.

  • Правительству также поручено определить величину и условия выплат для сотрудников соцучреждений, где находятся инвалиды и пожилые люди.

  • За помощь нуждающимся бизнес сможет рассчитывать на налоговые льготы.

  • Те, кто взял домой находящихся в соцучреждениях людей, в течение двух месяцев будут ежемесячно получать минимальный размер оплаты труда (МРОТ, 12 130 руб. в большинстве регионов и почти 20 000 руб. в Москве).

  • На покупку средств защиты для НКО и волонтеров из резервного фонда выделят 3 млрд руб.

В середине апреля Путин объявил о дополнительных мерах по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля. Каждый сотрудник таких пострадавших компаний сможет претендовать на выплату в размере одного МРОТа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных