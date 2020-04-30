НКО смогут получить помощь наравне с бизнесом
Социально ориентированные некоммерческие организации (НКО) в условиях пандемии коронавируса смогут рассчитывать на помощь, аналогичную той, которую получают малые и средние предприятия (МСП). Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с участниками общероссийской волонтерской акции «МыВместе».
Главное из объявленных президентом мер поддержки:
Правительство разработает удобный механизм прямой финансовой поддержки НКО.
Правительству также поручено определить величину и условия выплат для сотрудников соцучреждений, где находятся инвалиды и пожилые люди.
За помощь нуждающимся бизнес сможет рассчитывать на налоговые льготы.
Те, кто взял домой находящихся в соцучреждениях людей, в течение двух месяцев будут ежемесячно получать минимальный размер оплаты труда (МРОТ, 12 130 руб. в большинстве регионов и почти 20 000 руб. в Москве).
На покупку средств защиты для НКО и волонтеров из резервного фонда выделят 3 млрд руб.
В середине апреля Путин объявил о дополнительных мерах по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля. Каждый сотрудник таких пострадавших компаний сможет претендовать на выплату в размере одного МРОТа.