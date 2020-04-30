НКО смогут получить помощь наравне с бизнесом

В середине апреля Путин объявил о дополнительных мерах по финансовой поддержке малого и среднего бизнеса. С 18 мая компании, которые сохранили не менее 90% сотрудников, получат от государства средства на выплату зарплат. Поддержка будет рассчитываться исходя из общего числа сотрудников на 1 апреля. Каждый сотрудник таких пострадавших компаний сможет претендовать на выплату в размере одного МРОТа.